RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Tunçeri'yi unutmak için Aslı Enver bunu yaptı! Kerem Tunçeri ifşalanınca aşkı biten Aslı Enver...

Türkiye günlerce Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'yi konuştu. Önce Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı gündeme bomba gibi düştü. 35 yaşındaki Aslı Enver ve 41 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin aşk haberleri sonra çift magazin manşetlerini süsledi, çok yakıştırıldı. Ta ki o güne kadar... Kerem Tunçeri'nin daha önce pek çok kadına sosyal medya üzerinden attığı kimi cinsel içerikli kimi tanışma amaçlı mesajlar ifşa edildi. Bunun sonrasında da Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin taze aşkı, magazin sayfalarının tozlu raflarına karıştı. Şimdi hem Aslı Enver'in hem Kerem Tunçeri'nin her adımı merakla takip edilirken, Aslı Enver'den bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bu paylaşım 'Aslı Enver, Kerem'i unutmak için bunu yapıyor' olarak yorumlandı.

25.04.2020 13:14 - Son Güncelleme: 25.04.2020 13:14
Kerem Tunçeri'yi unutmak için Aslı Enver bunu yaptı! Kerem Tunçeri ifşalanınca aşkı biten Aslı Enver...

Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Birbirlerini tanıma aşamasındayken Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu. Çiftin ilişkisi tam olarak başlayamadan bitti.

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Kerem Tunçeri'yi unutmak için Aslı Enver bunu yaptı! Kerem Tunçeri ifşalanınca aşkı biten Aslı Enver...

Bir ev partisinde Fatih Terim'in kızı Merve Terim tarafından tanıştırıldığı iddia edilen çiftin attığı her adım merak konusu.

Kerem Tunçeri'yi unutmak için Aslı Enver bunu yaptı! Kerem Tunçeri ifşalanınca aşkı biten Aslı Enver...

Enver, ayrılık sonrası günlerini ailesiyle birlikte kaldığı evde geçiriyor.

Kerem Tunçeri'yi unutmak için Aslı Enver bunu yaptı! Kerem Tunçeri ifşalanınca aşkı biten Aslı Enver...

ASLI KEREM'İ UNUTMAK İÇİN...

Daha önce kumaş işlerken bir videosunu paylaşan Enver, bu kez kara kalem çalışmasını takipçileriyle paylaştı.

Kerem Tunçeri'yi unutmak için Aslı Enver bunu yaptı! Kerem Tunçeri ifşalanınca aşkı biten Aslı Enver...

Çizimini Instagram'dan paylaşan oyuncuya takipçileri, "Aşkta yüzü gülmedi ama sanatında çok başarılı" ve "Yaptığı her işi mükemmelleştiriyor" mesajları gönderdi.

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