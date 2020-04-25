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Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

Bir yanda Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile büyük bir aşk yaşayan sonrasında Yaman Taciroğlu'yla yeni sulara yelken açan ancak ilikisi kısa süren Demet Özdemir, diğer bir yanda sonra olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ve o gün bugün aşk sessizliğine bürünen Kerem Bursin. Koronavirüs karantinasının büyük aşk bombasını Demet Özdemir ve Kerem Bursin patlattı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen Kerem Bursin ve Demet Özdemir aşkı çok konuşulacak cinsten. Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Kerem Bürsin, gönlünü Demet Özdemir'e mi kaptırdı? İşte aşk bombasının detayları.

25.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 25.04.2020 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





