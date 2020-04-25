RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

Bir yanda Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile büyük bir aşk yaşayan sonrasında Yaman Taciroğlu'yla yeni sulara yelken açan ancak ilikisi kısa süren Demet Özdemir, diğer bir yanda sonra olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ve o gün bugün aşk sessizliğine bürünen Kerem Bursin. Koronavirüs karantinasının büyük aşk bombasını Demet Özdemir ve Kerem Bursin patlattı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen Kerem Bursin ve Demet Özdemir aşkı çok konuşulacak cinsten. Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Kerem Bürsin, gönlünü Demet Özdemir'e mi kaptırdı? İşte aşk bombasının detayları.

25.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 25.04.2020 12:34
Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

Magazin kulislerinde bomba bir aşk iddiası gündemde... Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in bir süredir yakınlaştığı ortaya çıktı.

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Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

BARDAĞIN ÜZERİNDEKİ HARFE DİKKAT

Kanal D ekranların yayınlanan '2.Sayfa' programında, sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, canlı yayına başlamadan önce bu iddiayı duyduklarını söyledi.

Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

Eskiden de tanışan çift ortak arkadaşları sayesinde daha sık görüşmeye başladı.

Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri iddia edildi.

Demet Özdemir'in yeni sevgilisi Kerem Bursin mi? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin ve Demet Özdemir ifşalandı

Kerem Bürsin'in ise 1 yıl önce Serenay Sarıkaya ile biten ilişkisinin ardından kimseyle adı anılmamıştı.

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