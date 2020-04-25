Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!
Yeşilçam'ın küçük Gülşah'ı, Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşına girdi. Hülya Koçyiğit ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli olan kızı Neslişah Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar'ın yeni yaşını kutlamayı unutmadı. Neslişah Düzyatan sosyal medya hesabından annesi Gülşah Alkoçlar ile çekilmiş bir karesini paylaştı ve onun doğum gününü kutladı. Gelen pek çok yorum tek bir noktada birleşti.
25.04.2020 14:25
- Son Güncelleme: 25.04.2020 14:31
Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününü Instagram üzeriden yayınladığı fotoğrafla kutladı. Kızının bebeklik dönemine ait bir pozunu yayınlayan usta oyuncu, şöyle dedi:
"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an... Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."
DİĞER GALERİLER