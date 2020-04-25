RAMAZAN İMSAKİYE
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!

Yeşilçam'ın küçük Gülşah'ı, Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşına girdi. Hülya Koçyiğit ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli olan kızı Neslişah Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar'ın yeni yaşını kutlamayı unutmadı. Neslişah Düzyatan sosyal medya hesabından annesi Gülşah Alkoçlar ile çekilmiş bir karesini paylaştı ve onun doğum gününü kutladı. Gelen pek çok yorum tek bir noktada birleşti.

25.04.2020 14:25 - Son Güncelleme: 25.04.2020 14:31
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, 50 yaşına bastı. Hem Hülya Koçyiğit hem de Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar paylaştıkları fotoğraflarla tebrikte bulundu.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!

Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününü Instagram üzeriden yayınladığı fotoğrafla kutladı. Kızının bebeklik dönemine ait bir pozunu yayınlayan usta oyuncu, şöyle dedi:

"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an... Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!

BİR KUTLAMA DA KIZINDAN

Anne kızın birbirine sarılmış bir şekilde görüldüğü kare üzerinden onun yeni yaşını kutlayan Neslişah şu ifadeleri kullandı:

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!

"Annem kendimi bildim bileli hep övündüm onun kızı olmaktan… İyi ki doğmuşsun Gülşah Alkoçlar seni çok seviyorum…"

Neslişah'ın güzel dileklerle süslediği bu tebriğinin altına çok sayıda yorum gelirken bunların ortak noktası ikilinin anne kızdan çok abla kardeş gibi göründüğü şeklinde oldu.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesiyle karesine flaş yorum!

Öte yandan Gülşah Alkoçlar da hepimizin yakından bir isim.

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