Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici dendiği zaman akıllara şüphesiz Deniz Seki geliyor. Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici memleketi İzmir'in Bergama ilçesindeki 5 yıl önce satın aldığı çiftliğinde köy hayatı yaşıyor. Adeta çiftlik oyununda gibi bir yaşam sürdüren Şenlendirici, çapa yapıp traktör kullanıyor. Sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besleyen 43 yaşındaki Şenlendirici, aynı zamanda müzik çalışmalarına da devam ediyor.
Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici, memleketinde köy hayatı yaşıyor... Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.
Kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor. Şenlendirici, çiftliğinde ayrıca 30 tavuk, 10 kadar keçi ve koyun besliyor.
"Hatta onlara 'bu zeytinler klarnet sesiyle olgunlaşmış zeytinler' diyorum. Çiftlikte 300 zeytin ağacının yanı sıra 200 de çeşitli türlerde meyve ağacımız var. Ailemle bunların bakımlarını yapıyoruz. Ekim ve bakım dönemlerimde, yetişemediği yerde dışarıdan gündelik işçi de çağırıyoruz. Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor dönemde toprağa ve çiftçiye çok fazla sahip çıkılması gerekir. Onlar olmadan karnımızı doyuramayız. Onlar olmadan kalkınamayız. Eğer üretirsek var oluruz" dedi.