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Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici dendiği zaman akıllara şüphesiz Deniz Seki geliyor. Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici memleketi İzmir'in Bergama ilçesindeki 5 yıl önce satın aldığı çiftliğinde köy hayatı yaşıyor. Adeta çiftlik oyununda gibi bir yaşam sürdüren Şenlendirici, çapa yapıp traktör kullanıyor. Sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besleyen 43 yaşındaki Şenlendirici, aynı zamanda müzik çalışmalarına da devam ediyor.

20.04.2020 11:05 - Son Güncelleme: 20.04.2020 11:53
Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor

Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici, memleketinde köy hayatı yaşıyor... Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

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Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor

Kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor. Şenlendirici, çiftliğinde ayrıca 30 tavuk, 10 kadar keçi ve koyun besliyor.

Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor

'SEBZELERİMİ KENDİM YETİŞTİRİYORUM'
Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "Toprağın besin zinciri için en başta gelen ve çok önem verilmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum."

Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor

"Bu nedenle de ihtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum. Zeytinden yağ çıkarıyorum. Gelen misafirlerime de bu zeytin ve yağdan hediye ediyorum."

Deniz Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici adeta çiftlik oyununda! Memleketinde köy hayatı yaşıyor

"Hatta onlara 'bu zeytinler klarnet sesiyle olgunlaşmış zeytinler' diyorum. Çiftlikte 300 zeytin ağacının yanı sıra 200 de çeşitli türlerde meyve ağacımız var. Ailemle bunların bakımlarını yapıyoruz. Ekim ve bakım dönemlerimde, yetişemediği yerde dışarıdan gündelik işçi de çağırıyoruz. Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor dönemde toprağa ve çiftçiye çok fazla sahip çıkılması gerekir. Onlar olmadan karnımızı doyuramayız. Onlar olmadan kalkınamayız. Eğer üretirsek var oluruz" dedi.

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