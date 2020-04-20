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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Estetikli mi estetiksiz mi?

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliğiyle adını söz ettirdi, nitekim ettirmeye de devam ediyor. Şimdilerde Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alıyor Esra Bilgiç. Sibel karakterine hayat veren Bilgiç 27 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. Geçtiğimiz aylardada ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitirdi ve kendini kariyerine adadı. Güzelliği dillere destan olan Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Esra Bilgiç'te estetik var mı yok mu? İşte o fotoğraf ve Esra Bilgiç'in o açıklaması.

20.04.2020 08:49 - Son Güncelleme: 20.04.2020 08:49
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Estetikli mi estetiksiz mi?

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u olarak tanıdığımız Esra Bilgiç şimdilerde Ramo adlı dizide rol alıyor. 27 yaşındaki güzel yıldız Sibel karakterine hayat veriyor.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Estetikli mi estetiksiz mi?

Güzelliğiyle adından söz ettiren Esra Bilgiç estetikli mi, estetiksiz mi? Bilgiç'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Tabi Bilgiç açıklama da yaptı.

İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Estetikli mi estetiksiz mi?

DEREN TALU

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Estetikli mi estetiksiz mi?
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Estetikli mi estetiksiz mi?
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