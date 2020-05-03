Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...
Aslı Enver, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılı oyuncu, Mart ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamış ancak Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver'in ve ailesinin isteği üzerine bu ilişkiye son nokta konulmuştu. Bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği 'Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir veren Aslı Enver, hastalığı hakkında bakın neler söyledi...
"ÇOCUKKEN SORUN YAŞADIM"
Aslı Enver, "Disleksi hastalığı (okuma ve öğrenme bozukluğu) sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz."