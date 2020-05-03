RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

Aslı Enver, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılı oyuncu, Mart ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamış ancak Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver'in ve ailesinin isteği üzerine bu ilişkiye son nokta konulmuştu. Bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği 'Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir veren Aslı Enver, hastalığı hakkında bakın neler söyledi...

03.05.2020 13:05 - Son Güncelleme: 03.05.2020 13:16
Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

Son oalrak Babil dizisi ile ekranlara gelen Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile karantina günlerinde aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver, Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından ilişkisine son vermişti.

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Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Aslı Enver, sosyal medyadan hayranlarına, "Malum hepimiz evdeyiz, hadi sor" ifadelerini kullanarak sevenlerinin sorularını yanıtladı.

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

"ÇOCUKKEN SORUN YAŞADIM"

Aslı Enver, "Disleksi hastalığı (okuma ve öğrenme bozukluğu) sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz."

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

İşte ünülerin hastalıkları...

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

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