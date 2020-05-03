Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında neler oluyor? 2018 yılında evlendiği eşi Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Karantina günlerini birlikte geçiren çift, şu sıralar evde birlikte film çekiyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey'in doğum gününü kutlayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor? İddiaya göre Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününde boşandığı eşi Feyza Aktan'a evlenme teklifi etti. İşte Özcan Deniz - Feyza Aktan arasında yaşanan sıcak gelişmeler...
03.05.2020 13:45
- Son Güncelleme: 03.05.2020 14:13
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