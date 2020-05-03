RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında neler oluyor? 2018 yılında evlendiği eşi Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Karantina günlerini birlikte geçiren çift, şu sıralar evde birlikte film çekiyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey'in doğum gününü kutlayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor? İddiaya göre Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününde boşandığı eşi Feyza Aktan'a evlenme teklifi etti. İşte Özcan Deniz - Feyza Aktan arasında yaşanan sıcak gelişmeler...

03.05.2020 13:45 - Son Güncelleme: 03.05.2020 14:13
Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Özcan Deniz geçen haziranda boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan ile karantina günlerini aynı evde geçiriyor. Bu süreçte sorunları aşan ikilinin yeniden nikah masasına oturacağı öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile bebeklerinin doğumuna bir ay kala nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Oğulları Kuzey doğduktan kısa bir süre sonra ayrılma kararı alan çift mahkemenin yolunu tutmuştu. Feyza Aktan boşanma sürecinde Özcan Deniz'den 15 milyon TL nafaka talep etmişti.

Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Aktan ile anlaşma yoluna giden Deniz eski eşine 12.500 lira nafaka, 2 ev ve bir araba vermişti.

Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan hakkında şok iddia! Oğulları Kuzey'in doğum gününde...

Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava 15 dakikada bitmiş, çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...
Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu: Çok zorlanıyorsunuz ama...