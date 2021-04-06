Bugünkü
Takvim

Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

Hayat Bilgisi dizisinde can verdiği 'Pikaçu Kerem' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Kerem Kupacı, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşama kararı alan Kerem Kupacı'nın Londra'da online tiyatro eğitimi vermeye başladığı öğrenildi. Yaklaşık dört aydır genç yeteneklerle online üzerinden buluşan oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den yirmi öğrencisi olduğu belirtildi. Kupacı'nın geçen yıllara rağmen hiç değişmemesi ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Kerem Kupacı'nın son gali ve yeni hayatı…

06.04.2021 10:24 - Son Güncelleme: 06.04.2021 10:24
Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Kerem Kupacı, Afet Güçverir'in kardeşi Pikaçu Kerem rolüyle gönüllere taht kurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

Pikaçu Kerem olarak hafızalara kazınan Kerem Kupacı, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun yeni hayatı ise dikkat çekti.

Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'den ayrılarak İngiltere'de yaşamaya başlayan Kerem Kupacı, burada online üzerinden genç yeteneklere tiyatro eğitimi vermeye başladı.

Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

Yaklaşık dört aydır internet üzerinden genç yeteneklere tiyatro eğitimi veren Kerem Kupacı'nın yirmi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

İşleri sebebiyle zaman zaman Türkiye'ye gelen Kerem Kupacı'nın kendisine yapılan oyunculuk tekliflerini de değerlendirdiği belirtildi.

Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

ROL ALDIĞI DİZİLER
Kerem Kupacı, Mahallenin Muhtarları, Baba Evi, Dikkat Bebek Var, Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Hayal ve Gerçek, Ah Kalbim, Elde Var Hayat, Görüş Günü Kadınları ve Kalk Gidelim gibi birçok fenomen dizide yer aldı.

Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…