Kerem Kupacı yıllar sonra ortaya çıktı! Pikaçu Kerem bakın şimdi ne yapıyor…

Hayat Bilgisi dizisinde can verdiği 'Pikaçu Kerem' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Kerem Kupacı, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşama kararı alan Kerem Kupacı'nın Londra'da online tiyatro eğitimi vermeye başladığı öğrenildi. Yaklaşık dört aydır genç yeteneklerle online üzerinden buluşan oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den yirmi öğrencisi olduğu belirtildi. Kupacı'nın geçen yıllara rağmen hiç değişmemesi ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Kerem Kupacı'nın son gali ve yeni hayatı…

06.04.2021 10:24 - Son Güncelleme: 06.04.2021 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





