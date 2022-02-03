Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı... Yiğit Marcus Aral yargılandığı davaya yine katılmadı, tanık Şevval Şahin ise ağlayarak ifade verdi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen o dönemki sevgilisi Kerem Kamışlı'yı 'Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm' diyerek denize attığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan iş insanı Yiğit Marcus Aral bugün yargılandı.