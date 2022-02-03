Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı... Yiğit Marcus Aral yargılandığı davaya yine katılmadı, tanık Şevval Şahin ise ağlayarak ifade verdi
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldığı dönemde Kerem Kamışlı ile yemek yerken şoke eden bir olay yaşanmış, Aral eski sevgilisini kıskanıp masaya gelmiş ve Kamışlı'yı denize atmıştı. 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi. Duruşmaya sanık Yiğit Marcus Aral yine katılmazken ünlü model ilk ifadesini değiştirdi ve duruşmada ifade verirken ağladı.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen o dönemki sevgilisi Kerem Kamışlı'yı 'Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm' diyerek denize attığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan iş insanı Yiğit Marcus Aral bugün yargılandı.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldığı dönemde Kerem Kamışlı ile yemek yerken şoke eden bir olay yaşanmıştı. Aral eski sevgilisini kıskanıp masaya gelmiş ve Kamışlı'yı denize atmıştı.
4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi. Duruşmaya sanık Yiğiy Marcus Aral yine katılmadı.
Şahin, Aral'ın Kamışlı'ya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürerek Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Müşteki avukatı Yiğit Gökçehan sanık ile Şevval Şahin'in olaydan sonra barıştığını belirterek tanığın beyanlarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.
İFADE VERİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Müşteki Kerem Kamışlı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu, olay günü yemek için söz konusu restorana gittiklerini ve denize en yakın masaya oturduklarını ifade etti.