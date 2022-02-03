İrem Derici banyoda boy gösterdi sosyal medyayı salladı! Ayna karşısında poz veren İrem göğüs estetiği itirafıyla olay olmuştu...
İrem Derici banyoda boy gösterdi sosyal medyayı salladı! Ayna karşısında poz veren İrem yine yaptı yapacağını... Önceki akşam Ankara'da sevenleriyle bir araya gelen İrem, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki İrem Derici Instagram'dan sahneye çıkmadan hemen önce çekildiği fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. Banyoda ayna karşısında poz veren İrem Derici kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
03.02.2022 17:17
- Son Güncelleme: 03.02.2022 17:21
İrem Derici banyoda boy gösterdi sosyal medyayı salladı! Ayna karşısında poz veren İrem yine yaptı yapacağını...
Son dönemde konserden konsere koşan İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.
İrem Derici, son olarak dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Uzun süre sahnede kalan İrem Derici, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.
İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla şaşırtmıştı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4000 euro ödediğini belirtmişti.