Yargı'nın Eren komiserini sette ziyaret etti güzelliği dillere destan oldu! İşte Uğur Aslan'ın 'ilk göz ağrım' dediği kızı...
Yargı'nın Eren komiserini sette ziyaret etti güzelliği dillere destan oldu! Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'Komiser Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Uğur Aslan'ı sete ziyarete giden kızı kısa sürede babasından daha ünlü oldu. İşte dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan 3 çocuk babası Uğur Aslan ve büyük kızı...
03.02.2022 15:42
- Son Güncelleme: 03.02.2022 15:43