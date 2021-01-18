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Haberler Galeri Magazin Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande Erçel, sosyal medya gündeminde. 2021'in ilk karı düştü. İstanbul'da aralıksız devam eden kar yağışı magazin dünyasından isimlerin sosyal medyasını beyaza boyadı. Kar yağdığını gören Hande Erçel, sabahlığıyla dışarı koştu ve fotoğraf paylaştı. Günün ilerleyen saatlerinde Hande Erçel bir fotoğraf daha paylaştı ancak güzel oyuncunun bu fotoğrafı kaldırması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Hande ve Kerem'in sosyal medyada birbirlerine yazdıkları yorumlara dahil olan anne Bürsin'in güzel oyuncuya yakınlığı magazin gündeminde yer almıştı..

takvim.com.tr
18.01.2021 09:19 - Son Güncelleme: 18.01.2021 09:42
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande Erçel'in bu hamlesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

2021'in ilk karı düştü. Hande Erçel de kar yağışını görünce çocuklar gibi eğlenenlerden...

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

Instagram'dan bu pozunu paylaşan Hande Erçel, ilerleyen zamanda bir fotoğraf daha paylaştı ancak o paylaşımı hemen kaldırdı.

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

Bu fotoğrafı önce paylaşıp sonra kaldıran Hande Erçel'in hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel önce paylaştı ardından sildi! Kendini Kerem'in annesine sevdiren Hande...

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık altı ay önce yollarını ayırmıştı.

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