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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

İstanbul'da beklenen kar geldi. Magazin dünyasının tanınmış isimleri 2021'in ilk karını büyük bir coşkuyla karşıladı. Sosyal medya hesaplarından kar paylaşımında bulunan ünlülerden Fahriye Evcen, güzelliği ile dikkat çerken, oğlu Karan'ın karla ilk tanışmasında yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyor... İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Sinem Kobal, Hande Erçel, Oktay Kaynarca ve birçok ünlü isimden gelen kar paylaşımları...

takvim.com.tr
17.01.2021 16:19 - Son Güncelleme: 17.01.2021 16:28
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

2021'in ilk karı düştü. İstanbul'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Magazin dünyasından isimler de hem çocukları hem de kendilerinin eğlendiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimi Oktay Kaynarca gibi sette, kimi ise Fahriye Evcen gibi evinden paylaşımlarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan ise annesinin objektifinden kara 'merhaba' dedi...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

Karan bebeğin karla ilk tanışmasında yüzündeki mutluluk ve heyecan ise sosyal medyada yüzleri gülümsetti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

İşte ünlülerin kar paylaşımları...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

Aleyna Tilki

Aaa, bahçemde bir sürü kar var.

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