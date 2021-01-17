Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları
İstanbul'da beklenen kar geldi. Magazin dünyasının tanınmış isimleri 2021'in ilk karını büyük bir coşkuyla karşıladı. Sosyal medya hesaplarından kar paylaşımında bulunan ünlülerden Fahriye Evcen, güzelliği ile dikkat çerken, oğlu Karan'ın karla ilk tanışmasında yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyor... İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Sinem Kobal, Hande Erçel, Oktay Kaynarca ve birçok ünlü isimden gelen kar paylaşımları...
17.01.2021 16:19
- Son Güncelleme: 17.01.2021 16:28
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