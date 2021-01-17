Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın karla ilk tanışması... Çocuklar gibi eğlenen ünlülerden kar paylaşımları

2021'in ilk karı düştü. İstanbul'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Magazin dünyasından isimler de hem çocukları hem de kendilerinin eğlendiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimi Oktay Kaynarca gibi sette, kimi ise Fahriye Evcen gibi evinden paylaşımlarda bulundu.