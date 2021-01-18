Survivor Nagihan Karadere'yi son haliyle görenler 'Estetik nelere kadir' demeden geçmiyor! 'Kıskanıyorsun kızım' Nagihan...
Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Survivor Nagihan Karadere yarışma sonrası bir dizi estetik operasyonlar geçirdi. Ve şimdi eski halinden eser kalmadı. Bakalım Survivor Nagihan'ı son haliyle tanıyabilecek misiniz...
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagehan Karadere, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Bir yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen milli atlet, "Sevdiğim bir insan çıkarsa kalbimi ona açarım" diye konuştu. 35 yaşındaki atlet Karadere sosyal medya ilgi odağı oldu. 2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Nagihan Karadere'nin sosyal medyanın gündemine oturan son hali…
'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Nagehan Karadere, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Bir yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen milli atlet, "Sevdiğim bir insan çıkarsa kalbimi ona açarım" diye konuştu. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.