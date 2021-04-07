Kerem Bürsin’in 'Salaksınız' sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü: “Haddini bil Kerem Bürsin”

Rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, bu kez Instagram canlı yayınında sarf ettiği sözlerle çok konuşuldu. Kerem Bürsin, önceki gün dizideki partneri Hande Erçel ile Instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bürsin'in yayın sırasında sarf ettiği sözler ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, Kafelerde maskesiz oturanlar için "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" ifadelerini kullanınca adeta yer yerinden oynadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncuya tepki gösterdi. İşte oyuncu Kerem Bürsin'e gelen tepkiler…

07.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 07.04.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





