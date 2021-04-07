Kerem Bürsin’in 'Salaksınız' sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü: “Haddini bil Kerem Bürsin”
Rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, bu kez Instagram canlı yayınında sarf ettiği sözlerle çok konuşuldu. Kerem Bürsin, önceki gün dizideki partneri Hande Erçel ile Instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bürsin'in yayın sırasında sarf ettiği sözler ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, Kafelerde maskesiz oturanlar için "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" ifadelerini kullanınca adeta yer yerinden oynadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncuya tepki gösterdi. İşte oyuncu Kerem Bürsin'e gelen tepkiler…
07.04.2021 15:18
- Son Güncelleme: 07.04.2021 15:18
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, geride bıraktığımız gün meslektaşı Hande Erçel ile Instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi.
Takipçilerinin sorularını cevaplayan ikiliden Kerem Bürsin, canlı yayın sırasında gerildi ve "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" ifadelerini kullandı.
Partnerinin sözleri üzerine şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı yüzüne yansırken, yayına katılan sosyal medya kullanıcıları ünlü isme tepki gösterdi.
Kerem Bürsin'in 'salaksınız' sözleri kısa süre içinde çığ gibi büyüyerek "Haddinibilkerembürsin" etiketiyle Twitter'da gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Bürsin için "Biraz üslubuna dikkat et" ve "Böyle insanlar neden ünlü" yorumlarını yaptı. İşte Kerem Bürsin'e yapılan bazı yorumlar…