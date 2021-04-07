Fahriye Evcen mini etekli haliyle sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen bakın nasıl zayıflamış...
Fahriye Evcen mini etekli haliyle sosyal medyayı salladı! Pandemi döneminde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtuldu, üstelik artık eskisinden de fit! Instagram paylaşımlarında son hali ile beğeni rekoru kıran güzel oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Bebek bezi markasıyla yeni bir anlaşma imzalayan Evcen, kamera karşısına geçti. Lansmandan sosyal medyaya yansıyan kareler sonrasında doğum kilolarından eser kalmayan Fahriye Evcen'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen'in kilolarından kurtulma sırrı başta olmak üzere ünlülerin doğum kilolarından kurtulma formülleri...
07.04.2021 15:16
- Son Güncelleme: 07.04.2021 15:37
Fahriye Evcen mini etekli haliyle sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen düzgün fiziğiyle gündemde... Ekranda yüzünü görmeye hasret kaldığımız güzel oyuncu; sonunda bir bebek bezi markasıyla işbirliği yaptı! Lansman için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen'in son halini görenler ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiğini merak etti.
Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen bakın nasıl zayıflamış...