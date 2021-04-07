Fahriye Evcen mini etekli haliyle sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen bakın nasıl zayıflamış...

Fahriye Evcen mini etekli haliyle sosyal medyayı salladı! Pandemi döneminde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtuldu, üstelik artık eskisinden de fit! Instagram paylaşımlarında son hali ile beğeni rekoru kıran güzel oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Bebek bezi markasıyla yeni bir anlaşma imzalayan Evcen, kamera karşısına geçti. Lansmandan sosyal medyaya yansıyan kareler sonrasında doğum kilolarından eser kalmayan Fahriye Evcen'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen'in kilolarından kurtulma sırrı başta olmak üzere ünlülerin doğum kilolarından kurtulma formülleri...