Kerem Bürsin’in dili çözüldü! Hande Erçel'le aşkını ilk kez itiraf etti sosyal medya onları konuştu
Kerem Bürsin'in dili çözüldü! Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan ancak her fırsatta iddiaları yalanlayan Kerem Bürsin, son açıklamasında "Zamanı gelince öğrenirsiniz" demişti. Bürsin bu açıklamasının ardından ise Erçel ile tatil için Maldivler'e gitmişti. Tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülenen ikiliden ilk itiraf Hande Erçel'den gelmişti. Şimdi ise Kerem Bürsin "Aşkımızı hiçbir zaman gizlemedik" diyerek aşkını itiraf etti. İşte detaylar…
11.05.2021 21:30
- Son Güncelleme: 11.05.2021 21:30
Kerem Bürsin ve Hande Erçel, tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülenmişti. Böylelikle isimleri sürekli aşk dedikodularına karışan ikilinin aşkı belgelenmiş oldu.
Maldivler dönüşü Hande Erçel ile sete gelen Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bürsin, "Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler'de başlamadı. İyi güzel gidiyor.
En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum"
İLK İTİRAF HANDE ERÇEL'DEN
Set çıkışı kameralara yansıyan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile el ele görüntülenmelerini hatırlatan basın mensuplarının hayırlı olsun dileklerine "Teşekkür ederim her şey çok güzel" şeklinde karşılık vermişti.