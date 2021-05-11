Kerem Bürsin’in dili çözüldü! Hande Erçel'le aşkını ilk kez itiraf etti sosyal medya onları konuştu

Kerem Bürsin'in dili çözüldü! Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan ancak her fırsatta iddiaları yalanlayan Kerem Bürsin, son açıklamasında "Zamanı gelince öğrenirsiniz" demişti. Bürsin bu açıklamasının ardından ise Erçel ile tatil için Maldivler'e gitmişti. Tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülenen ikiliden ilk itiraf Hande Erçel'den gelmişti. Şimdi ise Kerem Bürsin "Aşkımızı hiçbir zaman gizlemedik" diyerek aşkını itiraf etti. İşte detaylar…

11.05.2021 21:30 - Son Güncelleme: 11.05.2021 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





