Kerem Bürsin’e ödül töreninde Bay J'den soğuk duş etkisi yaratan şaka! Bay J'den ilk açıklama: 'Kimsenin parasında gözüm yok...'
Kerem Bürsin'e ödül töreninde Bay J'den soğuk duş etkisi yaratan şaka! Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Ödül Törenleri'ne katılan ve '2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin sahnede konuşma yaptıktan sonra salondan dışarı çıktığı sırada Bay J'den herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diyen Bay J, magazin gündemine bomba gibi düşen konuşmanın ardından sosyal medyadan bir video yayınladı. İşte Kerem Bürsin'de soğuk duş etkisi yaratan şakanın ardından Bay J'den gelen açıklama.
Kerem Bürsin'e ödül töreninde soğuk duş etkisi yaratan şaka sonrası Bay J'den ilk açıklama geldi. 'Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'nde 'ekranın en iyileri' belirlendi ve pek çok ünlü isim bu gecede ödüllerini aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu ise radyocu Bay J, üstlendi. Ancak Bay J, ödül törenine adeta damga vurdu.
"UMARIM SINIFTA KALAN DÜNYA DÜZENİ ARTIK DEĞİŞİR"
'2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir konuşma yaptı. Bursin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu.
"GÖZLERİNİZ DOLACAK AMA BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL ALIYOR..."
Gecenin sunuculuğunu üstlenen Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Bu anlarda ise Bürsin kapıdan dışarı çıksa da Bay J'nin söylediklerini duydu.