Kerem Bürsin’e ödül töreninde Bay J'den soğuk duş etkisi yaratan şaka! Bay J'den ilk açıklama: 'Kimsenin parasında gözüm yok...'

"UMARIM SINIFTA KALAN DÜNYA DÜZENİ ARTIK DEĞİŞİR"

'2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir konuşma yaptı. Bursin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu.