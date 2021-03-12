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Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' diyen genç şarkıcı koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden 35 yaşındaki Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. İşte Gülçin Ergül'ün son hali ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlüler...

12.03.2021 09:54 - Son Güncelleme: 12.03.2021 09:54
Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu. 35 yaşındaki şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı.

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Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Gruptan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu

Instagram'ın hikayeler bölümünden hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, "Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!" dedi. İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan ve ortaya atılan iddialarla sevenlerini korkutan Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sinden haber var. Hastanede tedavi altına alınan başarılı oyuncunun hayranları, dualar ve attıkları mesajlarla ona moral veriyor.

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu

Çekimler için Adana'da olan oyuncu, Covid-19 testi yaptırdı. Ancak sonuç pozitif çıkınca büyük panik yaşadı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında bir de "Yoğun bakıma kaldırıldı" haberleri çıkınca, sevenleri büyük üzüntü yaşadı.