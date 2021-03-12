Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' dedi hayranlarını korkuttu
Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ünden kötü haber! 'Bu işin şakası yok' diyen genç şarkıcı koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden 35 yaşındaki Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. İşte Gülçin Ergül'ün son hali ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlüler...
Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Gruptan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Instagram'ın hikayeler bölümünden hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, "Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!" dedi. İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI