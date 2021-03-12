Efsaneleri hala anılıyor! Abuzer ve Erdal Kömürcü'nün yıllar sonra yolları kesişti! Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi...

Efsaneleri hala anılıyor! Abuzer ve Erdal Kömürcü'nün yıllar sonra yolları kesişti! Kurtlar Vadisi dizisinde Abuzer Kömürcü karakterine hayat veren Muhammet Cangören ve Erdal Kömürcü karakterine hayat veren Sefa Zengin'in replikleri halen izleyiciler tarafından tebessümle izleniyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi Korkmaz karakterine hayat veriyor. Yıllar sonra Muhammed Cangören ve Sefa Zengin'in yan yana gelmesi ise heyecan yarattı.