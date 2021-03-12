Efsaneleri hala anılıyor! Abuzer ve Erdal Kömürcü'nün yıllar sonra yolları kesişti! Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi...
2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'ndeki Abuzer ile Erdal Kömürcü karakterlerine hayat veren Muhammed Cangören ve Sefa Zengin dizinin efsane isimleri arasındaki yerini koruyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldı. Son olarak Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncu EDHO'da Hırsız Hamdi tiplemesiyle milyonları güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Muhammed Cangören'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oğlu Erdal'a hayat veren Sefa Zengin ile çektirdiği fotoğraf ise yüzlerde tebessüm yarattı. İşte o fotoğraf...
12.03.2021 06:51
- Son Güncelleme: 12.03.2021 06:51
Efsaneleri hala anılıyor! Abuzer ve Erdal Kömürcü'nün yıllar sonra yolları kesişti! Kurtlar Vadisi dizisinde Abuzer Kömürcü karakterine hayat veren Muhammet Cangören ve Erdal Kömürcü karakterine hayat veren Sefa Zengin'in replikleri halen izleyiciler tarafından tebessümle izleniyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi Korkmaz karakterine hayat veriyor. Yıllar sonra Muhammed Cangören ve Sefa Zengin'in yan yana gelmesi ise heyecan yarattı.