Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek... Ünlüler yılbaşında nerede olacak?
Kerem Bürsin 2019 yılına nasıl gireceğini açıkladı. 2020'ye saatler kala ünlülerden yılbaşı planları gelmeye başladı. Her sene bir mekanda sahne alan yıldızlar, bu kez aileleriyle birlikte olacaklarını söyledi. Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi 32 yaşındaki oyuncu Kerem Bürsin ise yılbaşı ritüeliyle çok konuşuldu. İşte 2020'yi evinde kutlayacak olan ünlüler...
31.12.2019 13:32
- Son Güncelleme: 31.12.2019 13:43
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