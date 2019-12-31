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Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek... Ünlüler yılbaşında nerede olacak?

Kerem Bürsin 2019 yılına nasıl gireceğini açıkladı. 2020'ye saatler kala ünlülerden yılbaşı planları gelmeye başladı. Her sene bir mekanda sahne alan yıldızlar, bu kez aileleriyle birlikte olacaklarını söyledi. Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi 32 yaşındaki oyuncu Kerem Bürsin ise yılbaşı ritüeliyle çok konuşuldu. İşte 2020'yi evinde kutlayacak olan ünlüler...

31.12.2019 13:32 - Son Güncelleme: 31.12.2019 13:43
Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

2020'ye saatler kala ünlülerin yılbaşı planı ortaya çıkmaya devam ediyor. Oyuncu Kerem Bursin yeni yıla nasıl gireceğini anlattı.

Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

Kerem Bürsin "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle birçok takipçiden övgü aldı.

Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

Kerem Bursin, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı.

Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bursin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.

Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

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