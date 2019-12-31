GaleriMagazin

Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüznataç artık kaçmıyor! Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor. Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti. 2019'un son magazin bombasının ardından Berk Suyabatmaz ne iş yapar? sorusu aratırlmaya başlandı. İşte Berk Suyabatmaz'ın işi ve ünlü çiftin ilk karesi...

31.12.2019 14:28 - Son Güncelleme: 31.12.2019 14:28
Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

BERK SUYABATMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Berk Suyabatmaz'ın ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı. Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biri. İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat ediyor ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz yıl ABD'nin New York Başkonsolosluğu'nda hayatlarını birleştirmişti. Ancak çift sürpriz bir şekilde eylül ayında boşandı.

Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

Ayrılıktan kısa bir süre sonra Berk Suyabatmaz'ın, Berrak Tüzünataç ile birlikte olduğu iddiası, 'ihanet' dedikodularını da beraberinde getirmişti.

İkili iddiaları reddetse de birlikte oldukları ortaya çıkmıştı.

Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

BERK'E '2020' YAZDI

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor. Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.

Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

İHANET İDDİASI VAR

Esmersoy'dan boşanır boşanmaz Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlayan Suyabatmaz'ın ünlü sunucuyu aldattığı iddia edilmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek... Ünlüler yılbaşında nerede olacak?
Kerem Bürsin yılbaşı ritüelini açıkladı: Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek... Ünlüler yılbaşında nerede olacak?