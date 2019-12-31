Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!
Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüznataç artık kaçmıyor! Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor. Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti. 2019'un son magazin bombasının ardından Berk Suyabatmaz ne iş yapar? sorusu aratırlmaya başlandı. İşte Berk Suyabatmaz'ın işi ve ünlü çiftin ilk karesi...
BERK SUYABATMAZ NE İŞ YAPIYOR?
Berk Suyabatmaz'ın ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı. Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biri. İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat ediyor ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşıyor.
BERK'E '2020' YAZDI
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor. Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.