Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor? 2019'un son magazin bombası Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan geldi!

BERK SUYABATMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Berk Suyabatmaz'ın ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı. Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biri. İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat ediyor ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşıyor.