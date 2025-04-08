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Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Gündeş, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara ile gündeme geldi. Gündeş'in 14 yaşındaki kızı Alara'nın son hali ortaya çıktı. Son haliyle şaşkına çeviren Alara için "Koca kız olmuş", "Maşallah çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı...

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:17
Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Ebru Gündeş hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir kızı olan Gündeş, geçen sene şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girdi.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Murat Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Gündeş, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara ile gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Geçen günlerde hayranı olduğu Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Gündeş, yanında kızı Alara'yı ve yeni eşi Murat Özdemir'i de götürdü.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Ünlü şarkıcı, köşe bucak sakladığı kızını ilk kez kameralar önüne çıkardı. 14 yaşındaki Alara'ya sosyal medyada yorum yağdı.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Son haliyle şaşkına çeviren Alara için "Koca kız olmuş", "Maşallah çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Tamer Karadağlı ve kızı

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Sibel Can ve çocukları

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Safiye Soyman ve kızı

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Seda Sayan ve oğlu

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

İzzet Yıldızhan ve çocukları

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Mehmet Ali Erbil ve çocukları

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

İbrahim Tatlıses ve kızı

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Hülya Avşar ve kızı

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Emrah ve kızı

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Doğuş ve çocukları

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Pınar Altuğ ve kızı