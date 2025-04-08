Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara sonunda ortaya çıktı: Koca kız oldu!

Ebru Gündeş hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir kızı olan Gündeş, geçen sene şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girdi.

Murat Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Gündeş, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara ile gündeme geldi.

Geçen günlerde hayranı olduğu Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Gündeş, yanında kızı Alara'yı ve yeni eşi Murat Özdemir'i de götürdü.