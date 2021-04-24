Kerem Bürsin unuttu Hande Erçel unutmadı! Serenay Sarıkaya'ya eski aşkından büyük darbe

Kerem Bürsin unuttu Hande Erçel unutmadı! Serenay Sarıkaya'ya eski aşkından büyük darbe… Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Maldivler tatiline çıkmıştı. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Sarıkaya'nın hakkında ortaya atılan iddia ise magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Paylaşımlarında kaldığı otelin adını etiketleyen Sarıkaya'nın tatili bedavaya getirdiği öne sürüldü. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den de benzer bir hamle geldi! Aşk yaşadıkları yönündeki iddiaları her fırsatta yalanlayan ancak son açıklamalarıyla kafa karıştıran ikilinin 100 bin liralık Maldiv tatilini bedavaya getirdiği belirtildi. Bu süreçte paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in kıskançlık krizine girdiği ve Bürsin'e eski aşkını sildirdi iddia edildi. Peki Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor? İşte detaylar…

24.04.2021 11:57 - Son Güncelleme: 24.04.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





