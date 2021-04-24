Kerem Bürsin unuttu Hande Erçel unutmadı! Serenay Sarıkaya'ya eski aşkından büyük darbe
Kerem Bürsin unuttu Hande Erçel unutmadı! Serenay Sarıkaya'ya eski aşkından büyük darbe… Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Maldivler tatiline çıkmıştı. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Sarıkaya'nın hakkında ortaya atılan iddia ise magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Paylaşımlarında kaldığı otelin adını etiketleyen Sarıkaya'nın tatili bedavaya getirdiği öne sürüldü. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den de benzer bir hamle geldi! Aşk yaşadıkları yönündeki iddiaları her fırsatta yalanlayan ancak son açıklamalarıyla kafa karıştıran ikilinin 100 bin liralık Maldiv tatilini bedavaya getirdiği belirtildi. Bu süreçte paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in kıskançlık krizine girdiği ve Bürsin'e eski aşkını sildirdi iddia edildi. Peki Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor? İşte detaylar…
24.04.2021 11:57
- Son Güncelleme: 24.04.2021 11:57
Serenay Sarıkaya, geçen haftalarda tatil için Maldivlere gitmişti. Sosyal medya hesabında gittiği yerleri gizli tutan oyuncunun, tatil paylaşımlarında sürekli kaldığı oteli etiketlemesi kafa karıştırmıştı.
Ünlü oyuncunun Maldivler tatili için "bedavaya getirdi" yorumları yapılmıştı. Öte yandan Sarıkaya'nın tatilde annesine verdiği pozlarda çok konuşulmuştu.
Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinin yankıları devam ederken benzer bir hamle Kerem Bürsin ile Hande Erçel'den geldi. Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkisini 2019'da noktalayan Kerem Bürsin, rol aldığı dizideki partneri Hande Erçel ile tatile çıktı.
Haklarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ancak son açıklamalarıyla kafa karıştıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatil için Maldivleri seçmesi ise dikkat çekti.
Tatil pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmeyen ikilinin, birbirlerine yaptıkları yorumlar ve tıpkı Serenay Sarıkaya gibi kaldıkları oteli postlarına etiketlemeleri dikkat çekti.