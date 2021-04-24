Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Demet Özdemir'le...

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicinin favorisi haline geldi. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin yaşları.

24.04.2021 11:49 - Son Güncelleme: 24.04.2021 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





