Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimüz günlerde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle çok konuşulmuştu. 'Fransız Askısı' adlı estetik operasyon geçiren ve o anları Instagram'da yayınlayan Seda Sayan'a bu operasyon da yetmedi. Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın dudağındaki görüntü dikkatli gözlerden kaçmayınca hemen açıklama geldi.

24.04.2021 12:23 - Son Güncelleme: 24.04.2021 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





