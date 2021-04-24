RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimüz günlerde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle çok konuşulmuştu. 'Fransız Askısı' adlı estetik operasyon geçiren ve o anları Instagram'da yayınlayan Seda Sayan'a bu operasyon da yetmedi. Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın dudağındaki görüntü dikkatli gözlerden kaçmayınca hemen açıklama geldi.

24.04.2021 12:23 - Son Güncelleme: 24.04.2021 12:23
Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

58 yaşındaki Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı programda son görüntüsüyle yine gündem oldu.

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Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

Fransız askısı adlı estetik operasyon ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

Gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'ın estetik operasyonu videosu günlerce konuşulmuştu.

Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı.

Seda Sayan'a bir haller oldu estetikleri başına iş açtı! Gelinim Mutfakta dudağı kayan Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.