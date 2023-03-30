RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi'yi canlandırmıştı 'Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor' dedi hayatını anlattı: "Yetiştirme yurdunda..."

Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi'yi canlandırmıştı 'Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor' dedi hayatını anlattı: "Yetiştirme yurdunda..."

Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi'yi canlandırmıştı 'Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor' dedi hayatını anlattı. 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlenen ve Cano adında bir ekek evladı olan Erkan Petekkaya konuk olduğu prgoramda anlattıklarıyla dikkat çekti. Konuşurken zorlanan Erkan Petekkaya'nın gerçek hayat hikayesi akıllara rol aldığı dizideki 'Delikanlı Sadi' karakterini getirdi.

30.03.2023 09:14 - Son Güncelleme: 30.03.2023 09:18
Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi’yi canlandırmıştı ’Kırmızı Oda’yı hatırlatıyor’ dedi hayatını anlattı: Yetiştirme yurdunda...

"YETİŞTİRME YURDUNDA..."

Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi'yi canlandırmıştı 'Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor' dedi hayatını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi’yi canlandırmıştı ’Kırmızı Oda’yı hatırlatıyor’ dedi hayatını anlattı: Yetiştirme yurdunda...

Erkan Petekkaya konuk olduğu prgoramda anlattıklarıyla gündemde. Ünlü oyuncu "Babam memurdu annem de ev hanımıydı çalışıyordu ama... Güzel bir çocukluk geçirdim. Büyük bir sevgiyle büyüdüm. Para yoktu ama iyi bir çocukluk geçirdim" dedi.

Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi’yi canlandırmıştı ’Kırmızı Oda’yı hatırlatıyor’ dedi hayatını anlattı: Yetiştirme yurdunda...

"O BOŞLUK SESİNİ DUYDUM"

Elazığ'dan İstanbul'a beş yaşında geldiğini söyleyen Erkan Petekkaya "6 yaşındayken annemle babam bir süre ayrı oldu, annem kardeşimi alıp Ankara'ya gitti. Babam bana bakamayınca mecbur kaldı beni yetiştirme yurduna verdi. Bakamadı bana gerçekten. 5. katta demir yok balkonda oturmuşum, düşerdim belki... O yüzden yurda verdi. Annesiz babasız bir kız vardı onu sallarken geldi bana vurdu alnım yarıldı. Babam her akşam gelirdi, geldi sargıyı gördü kafamda dayanamadı hemen eşyalarımı topladı demir dolaptan o demir dolabın kapanma sesini hiç unutmam, o boşluk sesini duydum, dedim babam beni götürüyor. O akşam trene binip annemi almaya gittik. Kadere inanıyorum" dedi.

Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi’yi canlandırmıştı ’Kırmızı Oda’yı hatırlatıyor’ dedi hayatını anlattı: Yetiştirme yurdunda...

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Annesinin ölümüyle ilgili de konuşan oyuncu o anlarda zorlandı. Konuşmakta zorlanan Erkan Petekkaya "Annem bir savaşcıydı, evimin yakınına gömdüm her gün önünden geçiriyorum. Yasını hâlâ yaşıyorum" dedi.

Erkan Petekkaya konuşmakta zorlandı! Delikanlı Sadi’yi canlandırmıştı ’Kırmızı Oda’yı hatırlatıyor’ dedi hayatını anlattı: Yetiştirme yurdunda...

Son olarak O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile ekran başına kilitleyen oyuncu Erkan Petekkaya, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

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