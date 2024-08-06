4 kez nikah masasına oturdu! Mavi Boncuk’un yıldızı Emel Sayın’ın 2 kez evlendiği ilk eşi bakın kim! Tarık Akan’ın partneri meğer...

Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Tarık Akan, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Münir Özkul'un kadrosunda yer aldığı 1974 yapımı Mavi Boncuk'un yıldızı Emel Sayın, hem sesi hem yeteneği hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde 78 yaşında olan Emel Sayın, son olarak eski aşklarıyla gündem oldu. 4 kez nikah masasına oturan Emel Sayın'ın özellikle 2 kez evlenip boşandığı ilk eşi merak edildi. Bakın Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'ın ilk eşi kim...