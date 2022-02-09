İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'ye bakın annesi Perihan Savaş'ın kopyası! Kardeşlerinin aksine hep gözden uzak kalmıştı ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'ye bakın, annesi Perihan Savaş'ın kopyası! Kardeşlerinin aksine hep gözden uzak kalmıştı, sonunda ortaya çıktı. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş tüm bunların aksine kameralardan uzak büyüdü. Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var. 39 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın son hali dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Perihan Savaş'ın birebir kopyası... İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve kardeşleri...
09.02.2022 09:16
- Son Güncelleme: 09.02.2022 09:32
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'ye bakın annesi Perihan Savaş'ın kopyası! Kardeşlerinin aksine hep gözden uzak kalmıştı sonunda ortaya çıktı...
Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. Zaman zaman merak konusu olan Melek Zübeyde son olarak İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti.