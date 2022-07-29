Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay olay! Sosyal medya yıkıldı: "Pembe çoraplar..."
Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay sosyal medyayı yıktı geçti. Ege Kökenli ile yaklaşık yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv'un koronavirüs pandemisi nedeniyle 2.5 yıl ertelenen düğünü Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Nikh törenine yalnız katılan oyuncu Kerem Bürsin, aşkları ve ayrılıkları magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili soruyu yanıtlarken, özel hayatı hakkında da konuştu. "Gayet single'ım ama iyiyim" diyen Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca dikkati başka tarafa çekmeye çalışt, o detay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
'PEMBE ÇORAPLAR'
Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay sosyal medyayı yıktı geçti!
Oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Çift, Pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini Beşiktaş'taki Swiss Bosphorus'da gerçekleştirdi. Kökenli'yi bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Doğu Demirkol gibi ünlü isimler düğüne katıldı.
HANDE ERÇEL CEVABI!
Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" dedi. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği ve sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise "Arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor" demekle yetindi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, rol aldıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini Maldivler tatiline çıkarak ilan eden çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.