Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay olay! Sosyal medya yıkıldı: "Pembe çoraplar..."

HANDE ERÇEL CEVABI!

Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" dedi. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği ve sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise "Arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor" demekle yetindi.