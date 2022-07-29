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Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

Bir dönem evliliklerinde yaşadıkları problemlerle sık sık magazin gündemine gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu şimdilerde, herkesi kıskandıracak aile saadetleriyle gündeme geliyorlar. Özellikle de Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasında sorun olduğu, aynı markette karşılaşan gelin-kaynananın birbirine selam vermedikleri iddia ediliyordu. Neyse aradaki buzlar eridi. Son olarak Kenan Doğulu, evlilik yıl dönümleri için bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

29.07.2022 12:14 - Son Güncelleme: 29.07.2022 12:14
Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile evliliklerinin 8. yıldönümünü romantik bir mesajla kutladı.

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Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

Eşiyle çekilmiş aşk dolu karelerini paylaşan Doğulu şu ifadeleri kullandı:

Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

"Evimin içinde ayağının sesi, kulağımın dibinde nefesin, avucumun içinde elinin teri, yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun...

Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun, düştüğünde ellerin ilk beni bulsun. Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"

Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

GELİN KAYNANA SUYUNDANDIR

Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bir dönem gelin-kayınvalide sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Oyuncu Beren Saat'in kayınvalidesi ile aynı markette karşılaşıp konuşmamayı tercih ettiği bile iddia edilmişti. Aralarındaki sorunları tamamen ortadan kaldıran Beren Saat ile kayınvalidesinin benzerlikleri ortaya çıktı.

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