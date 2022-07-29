Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift
Bir dönem evliliklerinde yaşadıkları problemlerle sık sık magazin gündemine gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu şimdilerde, herkesi kıskandıracak aile saadetleriyle gündeme geliyorlar. Özellikle de Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasında sorun olduğu, aynı markette karşılaşan gelin-kaynananın birbirine selam vermedikleri iddia ediliyordu. Neyse aradaki buzlar eridi. Son olarak Kenan Doğulu, evlilik yıl dönümleri için bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
29.07.2022 12:14 - Son Güncelleme: 29.07.2022 12:14
GELİN KAYNANA SUYUNDANDIR
Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bir dönem gelin-kayınvalide sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Oyuncu Beren Saat'in kayınvalidesi ile aynı markette karşılaşıp konuşmamayı tercih ettiği bile iddia edilmişti. Aralarındaki sorunları tamamen ortadan kaldıran Beren Saat ile kayınvalidesinin benzerlikleri ortaya çıktı.