Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’le yıl dönümleri için dudak dudağa poz! Bir dönem boşanacakları iddia edilen ünlü çift

GELİN KAYNANA SUYUNDANDIR

Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bir dönem gelin-kayınvalide sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Oyuncu Beren Saat'in kayınvalidesi ile aynı markette karşılaşıp konuşmamayı tercih ettiği bile iddia edilmişti. Aralarındaki sorunları tamamen ortadan kaldıran Beren Saat ile kayınvalidesinin benzerlikleri ortaya çıktı.