Survivor Nagihan Karadere'nin mayolu tatili pozlarını gören Turbo Turabi kayıtsız kalmadı Demet Akalın'dan olay yorum: "Yakıyor"
Survivor Nagihan Karadere'nin mayolu tatili pozlarını gören Turbo Turabi kayıtsız kalmadı Demet Akalın'dan da olay yorum gecikmedi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Karadere, Bodrum tatilinden peş peşe karaler yayınladı. İki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Nagihan'ın mayolu pozlarını yorumsuz bırakmadı. Yorum yapanlar arasında ilk sırayı ise Demet Akalın aldı. İşte Nagihan Karadere'nin Instagram pozları...
29.07.2022 13:20 - Son Güncelleme: 29.07.2022 13:20
"YAKIYOR"
Survivor Nagihan Karadere'nin mayolu tatili pozlarını gören Turbo Turabi kayıtsız kalmadı Demet Akalın'dan ise olay yorum gecikmedi.
'Survivor All Star 2022' yarışmasındaki başarılı parkur performansıyla şampiyon olması beklenilen Nagihan Karadere, kupayı Nisa Bölükbaşı'na kaptırmıştı. Karadere moral tatiline çıktı. Önceki gün Bitez'de bir beach'te görüntülenen Nagihan Karadere, kızı Ece Arven ile tatil sezonunu açtı.
TURABİ'DEN NAZAR BONCUĞU
İki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Nagihan'ın mayolu pozlarına kayıtsız kalamadı. Çamkıran, paylaşımına yorum yaparak nazar boncuğu emojileri koydu.