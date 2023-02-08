Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Bireysel yapılan yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor ve bir kirlilik oluşuyor. Bu daha kötü. Yapılan yardımları lütfen düzgün bir şekilde kolileyin ve o şekilde iletin. Hepsi karman çorman olan şeyler, orada merkezde olan kişilerin zaman kaybetmesine sebebiyet veriyor.