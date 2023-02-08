Vav TV İzle
Haberler Magazin Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ile Hatay'da büyük yıkımla sebep olan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Dört bir yandan yardımlar devam ederken Berk Oktay, takipçilerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu, "Bireysel yapılan yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor" diyerek AFAD'ı işaret etti. Öte yandan Oktay, enkaz bölgelerinde kurulacak yaşam alanlarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldız Çağrı Atiksoy ise yardım çağrısında bulundu. Seray Kaya da harekete geçti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
08.02.2023 21:27 - Son Güncelleme: 08.02.2023 21:27
Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Artçı depremler devam ederken saat 13:24 itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Büyük yıkımla sebep olan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından yardımlar devam ederken Berk Oktay, takipçilerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Yardım yollayacak olan arkadaşlar için söylüyorum; herkes, lütfen resmi olan, AFAD'ın resmi olarak belirlediği noktalara yardımlarını yapsın.

Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”

Bireysel yapılan yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor ve bir kirlilik oluşuyor. Bu daha kötü. Yapılan yardımları lütfen düzgün bir şekilde kolileyin ve o şekilde iletin. Hepsi karman çorman olan şeyler, orada merkezde olan kişilerin zaman kaybetmesine sebebiyet veriyor.

SON DAKİKA