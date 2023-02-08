Berk Oktay deprem yardımında önemli noktalara dikkat çekti! Yıldız Çağrı Atiksoy yardım topladı: “Canım Seray Kaya...”
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ile Hatay'da büyük yıkımla sebep olan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Dört bir yandan yardımlar devam ederken Berk Oktay, takipçilerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu, "Bireysel yapılan yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor" diyerek AFAD'ı işaret etti. Öte yandan Oktay, enkaz bölgelerinde kurulacak yaşam alanlarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldız Çağrı Atiksoy ise yardım çağrısında bulundu. Seray Kaya da harekete geçti. İşte detaylar...
08.02.2023 21:27 - Son Güncelleme: 08.02.2023 21:27
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilde hissedildi.
Büyük yıkımla sebep olan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından yardımlar devam ederken Berk Oktay, takipçilerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.