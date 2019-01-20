Kerem Alışık'ın eski mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia ediliyor
Kerem Alışık, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki "Fekeli" karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Kerem Alışık'ın aynı dizide rol aldığı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kerem Alışık, haberleri sert dille yalanladı. Öte yandan Kerem Alışık hakkında tüm detaylar bir bir aranmaya başladı. Peki Kerem Alışık'ın eski mesleğini biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız...
20 Ocak 2019 Pazar, 12:53:31
Güncelleme: 12:57:56
Kerem Alışık'ın eski mesleğini duyan şaşıp kalıor. Yetenekleriyle büyülendiğimiz, ekran başında izlerken belki de yerinde olmak istediğimiz ünlülerin önceden ne iş yaptıklarını biliyor muydunuz? İşte başka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...
YILDIZ TİLBE
Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.
SERDAR ORTAÇ
Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
CEM YILMAZ
Komedyen Cem Yılmaz, milyonların onu tanımadığı yıllarda insanları karikatürleriyle güldürüyordu. Karikatürist Cem Yılmaz, daha sonra müzik ve oyunculuk hayatına adım attı.