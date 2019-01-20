Kerem Alışık'ın eski mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia ediliyor

Kerem Alışık'ın eski mesleğini duyan şaşıp kalıor. Yetenekleriyle büyülendiğimiz, ekran başında izlerken belki de yerinde olmak istediğimiz ünlülerin önceden ne iş yaptıklarını biliyor muydunuz? İşte başka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...