Kerem Alışık'ın eski eşiydi! Sibel Turnagöl'ün son halini görenler gözlerine inanmıyor! Adeta sırra kadem basan Turnagöl...

Bir zamanların en gözde isimlerinden biri olan Sibel Turnagöl sonrasında adeta sırra kadem bastı. 1988 ve 1993 yılları arasında Kerem Alışık ile evli olan oyuncu ve manken 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendi. Bir dönem Kerem Alışık ile evli kalan Turnagöl'ün son hali merak edildi. Kerem Alışık'tan sonra ikinci evliliğini yapan Turnagöl şimdilerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor.