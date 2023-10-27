Deniz Yıldızı'nın Banu'suydu son haliyle şaşkına çevirdi "Yıllar hiç uğramamış gibi" Begüm Topçu ve Cantuğ Turay...

Günlük dizi furyasının başlamasının nedeniydi Deniz Yıldızı... Yayınlandığı döneme damgasını vuran Deniz Yıldızı'nda, Ankara'da öğrenci olan bir grup gencin hikayesi ve etrafında gelişen olaylar anlatılıyordu. Begüm Topçu da bu dizide Banu karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyunculuğu sayesinde karakteri o kadar sevildiği bir sonraki sezon artık başrol oldu. Dizideki büyük aşkı Cantuğ Turay'la gerçek hayatta da hayatını birleştiren ve 2 çocuk annesi olan Begüm Topçu'nun son halini görenler inanamıyoru. Zaman Begüm Topçu için durmuş gibi...
Kadrosunda Cantuğ Turay, Serhat Nalbantoğlu ve Tuan Tunalı gibi isimlerin yer aldığı Deniz Yıldızı dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Banu' karakterini canlandıran Begüm Topçu, şimdilerde yıllara meydan okuyor.
Deniz Yıldızı'nda rol aldığı dönem henüz 24 yaşında bir genç kız olan Begüm Topçu, şimdilerde 37 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Begüm Topçu, Kiracılar Konağı dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.
Deniz Yıldızı dizisindeki partneri Can Turay ile dünyaevine giren Begüm Topçu'nun iki de kızı var.