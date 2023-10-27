Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak ; İsimsizler, Filinta, Pulsar, Yarım Elma gibi birçok dizide rol aldı.

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi.

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Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini ise bir röportajında şöyle anlattı: "En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım.