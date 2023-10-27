Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi. 1,5 yılda 40 kilo veren ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Kayra Şenocak'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncunun zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Kayra Şenocak'ın eski hali ve ameliyatsız zayıflama sırrı...
Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak; İsimsizler, Filinta, Pulsar, Yarım Elma gibi birçok dizide rol aldı.
Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini ise bir röportajında şöyle anlattı: "En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım.