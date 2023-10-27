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1.5 yılda 40 kilo verdi! Kayra Şenocak’ın eski hali şaşırttı! Bakın ameliyatsız nasıl zayıflamış! İşte sırrı...

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi. 1,5 yılda 40 kilo veren ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Kayra Şenocak'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncunun zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Kayra Şenocak'ın eski hali ve ameliyatsız zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 16:35 Güncelleme 27 Ekim 2023, 16:35
1.5 yılda 40 kilo verdi! Kayra Şenocak’ın eski hali şaşırttı! Bakın ameliyatsız nasıl zayıflamış! İşte sırrı... 1

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak; İsimsizler, Filinta, Pulsar, Yarım Elma gibi birçok dizide rol aldı.

1.5 yılda 40 kilo verdi! Kayra Şenocak’ın eski hali şaşırttı! Bakın ameliyatsız nasıl zayıflamış! İşte sırrı... 2

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi.

1.5 yılda 40 kilo verdi! Kayra Şenocak’ın eski hali şaşırttı! Bakın ameliyatsız nasıl zayıflamış! İşte sırrı... 3

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini ise bir röportajında şöyle anlattı: "En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım.

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