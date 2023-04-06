Geniş Aile'nin yıldızı Ufuk Özkan'ın zayıflama sırrı! "Yeşilçam jönü gibi olmuş..." 17 kilo verdi 16 yıllık eşinden boşandı!

HOLLYWOOD DİYETİYLE 17 KİLO VERMİŞ!

Projesi için kilo vermesi gerektiğini açıklayan Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaşmış. Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüş. Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini ifade ediyor.