Geniş Aile'nin yıldızı Ufuk Özkan'ın zayıflama sırrı! "Yeşilçam jönü gibi olmuş..." 17 kilo verdi 16 yıllık eşinden boşandı!
Geniş Aile dizisiyle tanınan Ufuk Özkan, yeni projesi için 17 kilo verdi. İşte Ufuk Özkan'ın zayıflama sırrı!
Ufuk Özkan'ın son halini görenler tanıyamadı. Bora Akkaş, Fırat Tanış, Gizem Akman, Zuhal Topal, İlker Ayrık ve Rasim Öztekin gibi usta oyuncuların yer aldığı Geniş Aile dizisiyle büyük çıkış yakalayan ülü oyuncu verdiği kilolarla gündeme geliyor. 16 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra resmen eriyen Özkan bakın nasıl zayıflamış!
Ufuk Özkan, konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle yer alıyor.
HOLLYWOOD DİYETİYLE 17 KİLO VERMİŞ!
Projesi için kilo vermesi gerektiğini açıklayan Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaşmış. Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüş. Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini ifade ediyor.