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Bakışları hiç değişmemiş! Yasemin Sakallıoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabındaki son paylaşımında çocukluk yıllarına ait bir kareye yer verdi. Kısa sürede gündem olan paylaşımı görenler, "Bakışları hiç değişmemiş" yorumunda bulundu. Sakallıoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ünlü isimlerin çocukluk halleri de merak edilip araştırıldı. İşte Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk halleri...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:29
Bakışları hiç değişmemiş! Yasemin Sakallıoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Sosyal medya hesabında yayınladığı komik videolarla adını duyuran ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.

Bakışları hiç değişmemiş! Yasemin Sakallıoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı!

"İYİ GECELER TATLI KIZ!"

Ünlü isim, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sakallıoğlu, paylaşımının altına da "İyi geceler tatlı kız. Seni seviyorum. Senin yanındayım. Hep olacağım. Yerim kız seni (Çocukluğunuza iyi geceler demeyi unutmayın) Yer: Rize. Yaş: Ya 5 ya 6 ya da 7 bilemedin 8" notunu ekledi.

Bakışları hiç değişmemiş! Yasemin Sakallıoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Sakallıoğlu'nun nostaljik paylaşımını görenler "Bakışları hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.

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