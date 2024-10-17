Bakışları hiç değişmemiş! Yasemin Sakallıoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Sosyal medya hesabında yayınladığı komik videolarla adını duyuran ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu , son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.

"İYİ GECELER TATLI KIZ!"

Ünlü isim, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sakallıoğlu, paylaşımının altına da "İyi geceler tatlı kız. Seni seviyorum. Senin yanındayım. Hep olacağım. Yerim kız seni (Çocukluğunuza iyi geceler demeyi unutmayın) Yer: Rize. Yaş: Ya 5 ya 6 ya da 7 bilemedin 8" notunu ekledi.