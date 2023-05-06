Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla... 7 yılı devirmişler! Türkiye’yi yiyen kadın Ezgi Sertel’in eşi bakın kim!

Yaptığı yemek programları ile hafızalara kazınan sunucu Ezgi Sertel'in eşini görenler çok şaşırdı. Bir dönem 'Türkiye'yi yiyen kadın' lakabı ile çok konuşulan Sertel, meğer 7 yıl önce Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncularından o isimle dünyaevine girmiş. 2 çocuk annesi ünlü sunucu, 2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı. Eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü çift sosyal medyadan sık sık mutlu pozlarını paylaşıyor. Çiftin birlikte olduğunu yeni öğreneler ise şoke oluyor. İşte detaylar...