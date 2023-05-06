Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla... 7 yılı devirmişler! Türkiye'yi yiyen kadın Ezgi Sertel'in eşi bakın kim!
Türkiye'nin tanınmış televizyon sunucularından Ezgi Sertel'in eşiyle ilgili sürpriz bir gerçek gün yüzüne çıktı. İddialara göre, Ezgi Sertel'in eşi, kendisi kadar tanınmış bir isim ve aynı zamanda ünlü bir dizi oyuncusudur. Bu iddia, kamuoyunda büyük bir merak uyandırmış ve Ezgi Sertel'in evliliği hakkında yeni bir perspektif sunmuştur. İşte detaylar... Ezgi Sertel, Türkiye'nin sevilen ve saygı duyulan televizyon sunucularından biridir. Uzun yıllardır ekranlarda olan Sertel, birçok başarılı projede yer alarak kendisini kanıtlamıştır. Ancak, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir konu evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddialardır.
Yaptığı yemek programları ile hafızalara kazınan sunucu Ezgi Sertel'in eşini görenler çok şaşırdı. Bir dönem 'Türkiye'yi yiyen kadın' lakabı ile çok konuşulan Sertel, meğer 7 yıl önce Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncularından o isimle dünyaevine girmiş. 2 çocuk annesi ünlü sunucu, 2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı. Eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü çift sosyal medyadan sık sık mutlu pozlarını paylaşıyor. Çiftin birlikte olduğunu yeni öğreneler ise şoke oluyor. İşte detaylar...
BABASININ ÖLÜMÜYLE SARSILMIŞTI
Sunucu Ezgi Sertel, 2 ay önce Safranbolu Belediyesinden emekli babası Ali Sertel'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Sertel, şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
SUNUCU EZGİ SERTEL KİMİNLE EVLİ?
Ünlü sunucu ve oyuncu Sertel'in eşinin fenomen dizi Arka Sokaklar'ın oyuncuları arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Lezzet Haritası, Gelinim Mutfakta, Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu üstlenen Sertel, Arka Sokaklar dizisinde 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli.