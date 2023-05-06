Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın giydiği kıyafet damgasını vurdu "Niye böyle giydirdin çocuğu"
Şeyma Subaşı uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi 2 Mayı günü sürpriz bir şekilde evlendi. Şeyma Subaşı'nın nikahı sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı nikaha dair çok detay paylaşmadı. Son paylaşımı ise aile fotoğrafıydı. Ancak o fotoğraftaki Melisa detayı fotoğrafın çok konuşulmasına yetti de arttı bile.
06.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 06.05.2023 09:36
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü Mısırlı iş insanı Meedo'ya kaptıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde muradına erdi.
Ablası Kübra Açıl'ı düğüne çağırdığı halde gelmediğini söyleyen Şeyma Subaşı aile fotoğrafı paylaştı.