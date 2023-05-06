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Haberler Magazin Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın giydiği kıyafet damgasını vurdu "Niye böyle giydirdin çocuğu"

Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın giydiği kıyafet damgasını vurdu "Niye böyle giydirdin çocuğu"

Şeyma Subaşı uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi 2 Mayı günü sürpriz bir şekilde evlendi. Şeyma Subaşı'nın nikahı sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı nikaha dair çok detay paylaşmadı. Son paylaşımı ise aile fotoğrafıydı. Ancak o fotoğraftaki Melisa detayı fotoğrafın çok konuşulmasına yetti de arttı bile.

06.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 06.05.2023 09:36
Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa’nın giydiği kıyafet damgasını vurdu Niye böyle giydirdin çocuğu

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü Mısırlı iş insanı Meedo'ya kaptıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde muradına erdi.

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Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa’nın giydiği kıyafet damgasını vurdu Niye böyle giydirdin çocuğu

Bir değil iki imza birden atan Subaşı'nın eşiyle evlilik sözleşmesi de yaptığı iddia edildi.

Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa’nın giydiği kıyafet damgasını vurdu Niye böyle giydirdin çocuğu

Ablası Kübra Açıl'ı düğüne çağırdığı halde gelmediğini söyleyen Şeyma Subaşı aile fotoğrafı paylaştı.

Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa’nın giydiği kıyafet damgasını vurdu Niye böyle giydirdin çocuğu

Aile fotoğrafında Açıl'ın olmaması dikkat çekerken, bir diğer konuşulan konu da Melisa'nın kıyafeti oldu.

Annesi evlendi kızı konuşuldu! Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa’nın giydiği kıyafet damgasını vurdu Niye böyle giydirdin çocuğu

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı'nın kombini sosyal medyada gündem oldu.

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