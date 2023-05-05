Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' Murat Dalkılıç'a ise...
Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' lakabını takmasıyla gündeme gelmişti. Bir magazin programında Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın lideri olduğu iddia edilen Ali Osmay Güre'nin Murat Dalkılıç'a taktığı lakap da ortaya çıktı. İkinci Adnan Oktar vakası olarak gündemde yer alan ve açık ilişki, çok eşlilik gibi skandalların yer aldığı tarikatta neler olup bittiği açığa çıktı. İddiaya göre Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni de bu tarikatmış...
Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu, tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' Murat Dalkılıç'a ise bakın ne diyormuş!
Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Günlerdir magazin basınında yer alan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu olayında çiftten gelen ihanet açıklaması ve Neslihan Atagül'ün tavırları akıllarda soru işaretleri bırakırken bomba iddialar geldi.
Bir magazin programında Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu. 'Derviş Kadir' olarak anılan Kadir Doğulu'nun tarikatına bağlı ünlülerin kim olduğu ve toplandıklarında neler yaptıkları ortaya çıktı.