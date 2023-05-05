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Haberler Magazin Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' Murat Dalkılıç'a ise...

Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' Murat Dalkılıç'a ise...

Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' lakabını takmasıyla gündeme gelmişti. Bir magazin programında Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın lideri olduğu iddia edilen Ali Osmay Güre'nin Murat Dalkılıç'a taktığı lakap da ortaya çıktı. İkinci Adnan Oktar vakası olarak gündemde yer alan ve açık ilişki, çok eşlilik gibi skandalların yer aldığı tarikatta neler olup bittiği açığa çıktı. İddiaya göre Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni de bu tarikatmış...

05.05.2023 11:06 - Son Güncelleme: 05.05.2023 11:18
Murat Dalkılıç’ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel’le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu’ya ’Derviş’ Murat Dalkılıç’a ise...

Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu, tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' Murat Dalkılıç'a ise bakın ne diyormuş!

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Murat Dalkılıç’ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel’le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu’ya ’Derviş’ Murat Dalkılıç’a ise...

Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.

Murat Dalkılıç’ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel’le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu’ya ’Derviş’ Murat Dalkılıç’a ise...

Günlerdir magazin basınında yer alan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu olayında çiftten gelen ihanet açıklaması ve Neslihan Atagül'ün tavırları akıllarda soru işaretleri bırakırken bomba iddialar geldi.

Murat Dalkılıç’ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel’le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu’ya ’Derviş’ Murat Dalkılıç’a ise...

Bir magazin programında Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu. 'Derviş Kadir' olarak anılan Kadir Doğulu'nun tarikatına bağlı ünlülerin kim olduğu ve toplandıklarında neler yaptıkları ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç’ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel’le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu’ya ’Derviş’ Murat Dalkılıç’a ise...

KADİR DOĞULU'NUN TARİKATINDA LİDER BABA EREN KİM?

Ünlü isimlerin bir araya geldiği toplantılarda neler yaşanıyor? Çarpık ilişkilere mi zorlanıyor? İkinci Adnan Oktar vakası mı yaşanıyor? O tarikatın içinde hangi ünlüler var? Tüyler ürperten iddialar...

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