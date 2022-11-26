Kendisi gibi oyuncu çıktı! 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Zerrin Tekindor ile... Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğluna bakın!

Yalı Çapkını'nın başrolünde yer alan Çetin Tekindor Halis Ağa karakteriyle fırtınalar estiriyor. İçerde, Karadayı, Bir İstanbul Masalı, Yılan Hikayesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun meğer boyu kadar oğlu varmış. Kendisi gibi oyuncu Zerrin Tekindor ile evlenen Çetin Tekindor 1999 yılında boşanmıştı. Oğulları Hira Çetindor'un da oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...