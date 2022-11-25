11 ay oldu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın Fatma Girik’in o fotoğrafını ilk kez paylaştı! O satırlara Türkan Şoray kayıtsız kalamadı...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Türk sinemasına damga vurdu. Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli, 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Vefatıyla tüm sanat camiasını yasa boğan oyuncunun meslektaşı Filiz Akın ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla arkadaşını andı. Fatma Girik'in sevimli dostlarıyla verdiği bir pozu ilk kez yayınlayan Filiz Akın'ın satırları yürek sızlattı. Yeşilçam'ın bir diğer yıldızı Türkan Şoray da paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...
Ezo Gelin, Postacı, Köroğlu, Kanlı Nigar gibi filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.
79 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli, ölümüyle sanat camiasını yasa boğdu. Fatma Girik'in meslektaşı ve dostu Filiz Akın, ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla ünlü oyuncuyu andı.
Fatma Girik'in sevimli dostlarıyla verdiği bir pozu ilk kez yayınlayan Filiz Akın'ın satırları yürek sızlattı.
Akın, "Dün Fatma Girik'imiz bu dünyadan göçeli sanırım on bir ay oldu... (24 Ocak'ta kaybetmiştik) Tüm sevenleri gibi onu çok özlüyorum. Ruhun şad olsun canım arkadaşım"
Yeşilçam'ın bir diğer yıldızı Türkan Şoray ise paylaşıma kayıtsız kalmadı ve fotoğrafı ilk beğenen isimlerin arasında yer aldı.