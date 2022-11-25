5 yıl önce boşanmışlardı! Zeynep Gülmez eski eşi Tolga Güleryüz'ün vefatının ardından neler hissettiğini anlattı! “Dostane ayrılmadık ama...”
'Baş Belası' tiyatro ekibini taşıyan minibüs, turne dönüşü Amasya'da feci bir kaza geçirmişti. Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, 5 yıl önce boşandığı eski eşinin vefatının hakkından ilk kez konuştu. "Tolga ile 2 yıl evli kaldık. Neler yaşadığımızı biz biliyoruz" diyen Zeynep Gülmez'in açıklamaları dikkat çekti. İşte o açıklama...
Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da 20 Kasım akşamı son oyunlarını sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmıştı.
Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekmişti. Zeynep Gülmez, "Affet beni" sözleriyle eski eşine veda etmişti.
Gülmez, Tolga Güleryüz'ün fotoğrafını, "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak. Kelimeler anlamsız gelir. Boş... Ben seni affettim. Affet beni" notuyla yayınlamıştı.
Ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, 5 yıl önce boşandığı eski eşinin vefatının hakkından ilk kez konuştu. Günaydın'a açıklama yapan Gülmez, çok üzgün olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.