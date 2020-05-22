Kendall Jenner'a büyük şok! 90 bin dolar...
Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandro Ambrosio gibi ünlü isimlerle birlikte 2017 yılında Fyre Medya şirketinin özel bir adada düzenleyecekleri lüks bir müzik festivali olan Fyre Festivali'nin tanıtım yüzü olmuştu. Binlerce festival katılımcısı Bahamalar'da mahsur kalmış ve peynirli bir sandwiche talim etmek zorunda bırakılmıştı.Yaşananlardan sonra bilet alanlar hem Fyre Medya şirketine hem de organizasyonun tanıtımını yapan ünlü isimlere 100 bin dolarlık dava açmıştı. Instagram postu için 275 bin dolar alan Kendall Jenner'a 90 bin dolar ceza geldi.
22.05.2020 12:36
- Son Güncelleme: 22.05.2020 12:46
Kendall Jenner, üç yıl önce büyük vaatlerle düzenlenen Fyre Festivali'nin sosyal medya hesabından tanıtımını yapmış, karşığında 275 bin dolar almıştı. Ne var ki, biletlerin 4 ila 10 bin dolar arasında satıldığı festival fiyasko ile sonuçlanınca organizasyona ve tanıtım yapan ünlü isimlere dava açılmıştı. Şimdi dava sonuçlandı ve Kendall Jenner 90 bin dolar para cezası aldı...
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