Kendall Jenner'a büyük şok! 90 bin dolar...

Kendall Jenner, üç yıl önce büyük vaatlerle düzenlenen Fyre Festivali'nin sosyal medya hesabından tanıtımını yapmış, karşığında 275 bin dolar almıştı. Ne var ki, biletlerin 4 ila 10 bin dolar arasında satıldığı festival fiyasko ile sonuçlanınca organizasyona ve tanıtım yapan ünlü isimlere dava açılmıştı. Şimdi dava sonuçlandı ve Kendall Jenner 90 bin dolar para cezası aldı...

