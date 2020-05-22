Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'
Hadise hamilelik açıklaması ile ünlülerden tam destek aldı. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in hamile olduğu haberi geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkmış ve herkesi şoke etmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Instagram üzerinden katıldığı canlı yayında anlatan Hadid'in son halini görenler, ünlü modelin yüzü hakkında olumsuz yorumlarda bulundu. Şarkıcı Hadise, 6 aylık hamile Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek geldi.
22.05.2020 11:59
- Son Güncelleme: 22.05.2020 12:14
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