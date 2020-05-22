RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'

Hadise hamilelik açıklaması ile ünlülerden tam destek aldı. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in hamile olduğu haberi geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkmış ve herkesi şoke etmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Instagram üzerinden katıldığı canlı yayında anlatan Hadid'in son halini görenler, ünlü modelin yüzü hakkında olumsuz yorumlarda bulundu. Şarkıcı Hadise, 6 aylık hamile Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek geldi.

22.05.2020 11:59 - Son Güncelleme: 22.05.2020 12:14
Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'

Şarkıcı Hadise, hamilelik açıklaması ile dikkat çekti. Karantinanın başından bu yana oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olan Hadise, Hadise, 6 aylık hamile Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

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Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'

Hadid'e yapılan yorumlara çok sinirlenen Hadise ise tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'

Hem Türkçe hem de İngilizce bir paylaşım yapan şarkıcı, "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? "

Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'


"Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin hamilelik açıklamasına ünlülerden tam destek! 'Hamile bir kadına neden...'

Hadise'nin hamilelik açıklamasına Ebru Polat, Pınar Altuğ gibi birçok ünlü isimden destek geldi.

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