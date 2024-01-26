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Bir annenin en acı günü! Hülya Yiğitalp'in motosiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Yiğit Tokbey son yolculuğuna uğurlandı

Oğula veda... Teknoloji şirketi SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan, eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. 31 yaşındaki Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasından sonra kurtarılamamıştı.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 15:35 Güncelleme 26 Ocak 2024, 15:58
Bir annenin en acı günü! Hülya Yiğitalp’in motosiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Yiğit Tokbey son yolculuğuna uğurlandı 1

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in en büyük oğlu olan uzay mühendisi 31 yaşındaki Yiğit Tokbey, hayatını kaybetti.

Bir annenin en acı günü! Hülya Yiğitalp’in motosiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Yiğit Tokbey son yolculuğuna uğurlandı 2

Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasından sonra kurtarılamadı.

Bir annenin en acı günü! Hülya Yiğitalp’in motosiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Yiğit Tokbey son yolculuğuna uğurlandı 3

Tokbey, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya çıkmasında iş birliği yapılan SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak görev yapıyordu.

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