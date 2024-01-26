Bir annenin en acı günü! Hülya Yiğitalp'in motosiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Yiğit Tokbey son yolculuğuna uğurlandı

Oğula veda... Teknoloji şirketi SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan, eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. 31 yaşındaki Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasından sonra kurtarılamamıştı.
Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in en büyük oğlu olan uzay mühendisi 31 yaşındaki Yiğit Tokbey, hayatını kaybetti.
Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasından sonra kurtarılamadı.
Tokbey, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya çıkmasında iş birliği yapılan SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak görev yapıyordu.