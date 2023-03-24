Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun minik oğlu Zayn Sofuoğlu, spor salonundaki sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Zayn Sofuoğlu'nun ağırlık kaldırdıktan sonraki mutluluğu ilgi odağı olurken paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni aldı. İşte Kenan Sofuoğlu'nun minik oğlunun ilgi gören o halleri...
24.03.2023 00:16 - Son Güncelleme: 24.03.2023 00:16
5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, sosyal medya hesabında yapılan son paylaşımla dikkat çekti.