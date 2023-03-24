RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun minik oğlu Zayn Sofuoğlu, spor salonundaki sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Zayn Sofuoğlu'nun ağırlık kaldırdıktan sonraki mutluluğu ilgi odağı olurken paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni aldı. İşte Kenan Sofuoğlu'nun minik oğlunun ilgi gören o halleri...

takvim.com.tr
24.03.2023 00:16 - Son Güncelleme: 24.03.2023 00:16
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, sosyal medya hesabında yapılan son paylaşımla dikkat çekti.

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Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen Zayn Sofuoğlu, bu kez spor salonundaki görüntüleriyle gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

Sofuoğlu'nun minik oğlu Zayn Sofuoğlu, spor salonundaki sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

Zayn Sofuoğlu'nun ağırlık kaldırdıktan sonraki mutluluğu ilgi odağı olurken paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni aldı.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada ilgi odağı oldu! Spor salonunda ağırlık kaldıran Zayn’a beğeni yağdı

İşte başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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