47 yaşındaki Zara bahçe pozuyla sosyal medyayı salladı! Son haline bakın ağızları açık bıraktı! Yorum yağdı: “Yine çok güzelsin...”
Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü türkücü Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bahçede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Zara'nın son hali dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı Zara için "Yine çok güzelsin" yorumunda bulundu. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
24.03.2023 01:15 - Son Güncelleme: 24.03.2023 01:15
Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, 1996 yılında TRT'nin açmış olduğu "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başladı.
1998 yılında 15 aylık çalışmanın ürünü olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntu piyasaya sürüldü. Aynı yıl Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde "Eylül Fırtınası" isimli ilk uzun metraj filminde Tarık Akan ile başrolü paylaştı.
Şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da ekleyen Zara, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.